Voragine a Guidonia: auto sprofonda in una buca di dieci metri

Maxi voragine a Guidonia dove un'auto è sprofondata in una buca profonda circa 10 metri. Il cedimento del manto stradale intorno alle 7:00 di mercoledì 9 dicembre quando tre squadre di vigili del fuoco (18A, AG10, Nucleo SAF) sono intervenute in via Archita di Taranto, poco distante da Palazzo Matteotti, a Guidonia centro.

Ad avere la peggio un Fiat 500, sprofondata parzialmente nella buca. La voragine, che misura approssimativamente 12 metri quadrati e profonda circa 10 metri, tutt'ora è all'attenzione delle squadre sul posto che hanno delimitato il transito sulla via interessata. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto il Funzionario di Servizio ed il Capoturno provinciale dei pompieri.