Si apre una voragine in centro cittadino, tecnici a lavoro

Voragine in centro a Guidonia, provincia nord est della Capitale. Il cedimento stradale martedì mattina su via Roma, nei pressi della Pineta. Sul posto sono intervenuti i tecnici dei Lavori Pubblici, per risalire alle cause, e la polizia locale, per mettere in sicurezza l’area.

Come informano dal comune della Città dell'Aria, è stata già contattata Acea per le verifiche su rete idrica e fognaria. Le prime ispezioni sono state già eseguite a cui seguiranno ulteriori accertamenti per risalire alla causa del cedimento e predisporre così l’intervento di riparazione.

Al fine di mettere in sicurezza la zona la corsia di viale Roma in direzione Aeroporto è chiusa mentre resta percorribile la corsia in direzione piazza Francesco Baracca. Il traffico in direzione Aeroporto è deviato su via Marconi.