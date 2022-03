La voragine di Corso Francia, strada collassata e traffico in tilt

La strada è collassata e a Corso Francia si è aperta una maxi voragine. L'evidente dissesto è stato notato da alcuni cittadini all'altezza di via Antonio Gabaglio che, intorno alle 16:30 di domenica, hanno allertato la polizia locale, i vigili del fuoco e il municipio.

La prima ispezione, non ha lasciato dubbi. La voragine si è aperta sulla carreggiata di Corso Francia, al civico 159, direzione centro. I vigili hanno messo in sicurezza l'area, mentre le squadre di Acea hanno provveduto ad una video ispezione della rete fognaria per accertare le cause del danno.

La video ispezione, tuttavia, ha reso subito necessaria la chiusura di un'altra corsia. "Al termine di quest'ulteriore approfondimento sapremo la tipologia di intervento da effettuare e la disciplina di traffico da attuare nella giornata di lunedì", ha fatto sapere il presidente del XV municipio Daniele Torquati, presente sul posto con l'assessore al lavori pubblici Luigina Chirizzi.

Fino a cessate esigenze in direzione di bia del Foro Italico il transito veicolare è consentito solo sulla corsia di destra. La riduzione di carreggiata ha causato code e traffico nell'ora di punta di domenica sera, al rientro a casa, e in questo lunedì mattina. Stando alle indicazioni di Luceverde, da Prima Porta fino a Ponte Milvio si segnala una lunga linea rossa, quella che indica traffico intenso per chilometri.