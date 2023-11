Voragine a Corso Francia, l'asfalto cede dopo perdita idrica: traffico in tilt

Una voragine si è aperta in Corso Francia e il traffico è andato in tilt nelle strade limitrofe a causa della chiusura stradale. Secondo quanto si apprende, all'altezza di via Flaminia, dalle 16:20 circa l'asfalto ha ceduto a causa di una rottura di una conduttura idrica. Sul posto assieme alla polizia locale che ha bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia, anche i vigili del fuoco e gli operai Acea Ato 2.

Le auto già incanalate nel traffico locale sono state fatte passare per le vie laterali. Nel frattempo il traffico, nell'ora di rientro dalla giornata lavorativa, è andato in tilt. Verso il grande raccordo anulare, la viabilità è stata deviata su via Flaminia. In direzione tangenziale, invece, è stata indetta una deviazione verso via Stelluti. Deviate le linee 200, 201 e 32. A segnalare le prime crepe sull’asfalto sono stati alcuni operai che stavano lavorando in zona.

Cosa è successo a Corso Francia

A spiegare cosa sia accaduto a Corso Francia, ci ha pensato il presidente del XV municipio Danilo Torquati: "Nell'ambito di un intervento di AceaAto2 di riparazione di una perdita idrica, inizialmente confinata tra il marciapiede e il lato della strada, visto l'aumento copioso di acqua durante le lavorazioni, per precauzione si è resa necessaria la chiusura di entrambe le carreggiate".

"Attendiamo gli sviluppi sull’individuazione del danno, per cui al momento vista la complessità non conosciamo le tempistiche di risoluzione, ma su cui le squadre saranno a lavoro per tutta la notte. Nel corso delle prossime ore potrebbe rendersi necessario l’interruzione del servizio idrico nella zona", ha detto il mini sindaco.

I lavori in corso

Acea Ato 2 è al lavoro. Le sue squadre sono intervenute sul posto per limitare i disagi. "Al momento sono state avviate le attività per la ricerca e la riparazione del danno. L'erogazione dell’acqua è quindi momentaneamente sospesa per le utenze che circondano l'area, chiusa al traffico a seguito della decisione delle autorità competenti", si legge in una nota. Acea, inoltre, ha sottolineato che le "operazioni proseguiranno senza sosta e il ripristino delle condizioni di esercizio è previsto entro la tarda nottata al fine di contenere i disagi per i cittadini".