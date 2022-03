La strada di Marranella chiusa dopo l'apertura di una voragine

Ad allarmare i cittadini è stato l'odore delle acque fognarie. Da qui il sopralluogo che ha accertato la presenza di una voragine. Questo quanto ha comportato la chiusura di una strada in zona Marranella-Torpignattara, nel V municipio. Ad essere interdetta al traffico veicolare dal primo pomeriggio di mercoledì 16 marzo "causa voragine" via di San Barnaba.

Una zona, quella compresa fra Torpignattara, Marranella, Pigneto e parte del Quadraro alle prese da anni con il problema delle cavità sotterranee. Era infatti il 2015 quando il Cdq Torpignattara chiedeva a gran voce un monitoraggio del fenomeno, dopo l'apertura di diverse voragini e buche fra via Filarete, via Dulceri, via Alessi e via Columella. Strade che "poggiano sul vuoto", come constatato anche dal comitato Torpigneto Almagià, associazione di volontariato costituita da cittadine e cittadini per migliorare il quartiere.

"Oggi pomeriggio, 16 marzo (ieri ndr), dopo una video ispezione fognaria da parte di Acea, si sono rilevati vuoti sotteranei, probabilmente collegabili a gallerie preesistenti mentre la conduttura fognaria sembra bloccata sull'intera via di San Barnaba e via Amati - spiegano dal comitato Torpigna Almagià -. La conseguenza è la chiusura delle due vie al traffico veicolare e alla sosta, finché non verranno effettuate le riparazioni. Se avverrà come per la vicina via Ruga, ci vorranno minimo 2 mesi. Una ulteriore drammatica prova della fragilità del territorio dell'intero quartiere, che è stato già funestato da diverse voragini, come quella di via Zenodossio del 25 maggio 2021".

Poi l'appello al presidente del municipio Mauro Caliste ed all'assessora e vicepresidente del parlamentino di viale Togliatti Maura Lostia: "Dopo l' approvazione dell'isola ambientale da parte del municipio e dell'assemblea capitolina e urgente pianificare i prossimi passi per riqualificare il quartiere con la partecipazione dei cittadini e delle cittadine".