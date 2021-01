Torpignattara, voragine sulla via Casilina: chiuso un tratto di strada

Prima il nubifragio poi, una volta terminata il temporale e tornato il sole l'apertura delle buche e delle voragini. Succede sulla via Casilina, nella zona della Certosa a Torpignattara, dove si è aperta una voragine di 3 metri x 2, con i vigili del fuoco che hanno poi predisposto la chiusura del tratto di consolare in entrambe le direzioni di marcia.

La voragine si è aperta poco dopo le 15:00 di mercoledì 27 gennaio all'altezza dell'intersezione fra la via Casilina e via Galeazzo Alessi. Chiusa la strada su richiesta dei pompieri, per permettere di svolgere gli accertamenti sul tratto di strada. Dalle 16:45 la chiusura ha interessato entrambe le corsie della Casilina, con il traffico deviato in via di Villa Serventi per chi procede in direzione Centro e da via Zenodossio per i veicoli che transitano in direzione Grande Raccordo Anualre.

Sul posto per regolare la viabilità sono intervenute diverse pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale. Deviate anche le linee dei trasporti pubblici su gomma, nessun problema per i treni della linea Termini-Centocelle.