Si apre una voragine e la betoniera carica di cemento ci finisce dentro

Brutta avventura per gli operai alla guida di una betoniera, che stava percorrendo una strada laterale di Tivoli Terme quando si è aperta una voragine e il mezzo pesante ci è finito dentro.

L'incidente si è verificato intorno alle 16.40 di venerdì 14 aprile in via dei Fauni 57, una strada secondaria lungo la via Nazionale Tiburtina in località Tivoli Terme. La betoniera, carica di cemento, è rimasta incastrata in una voragine con le ruote posteriori sinistre, per fortuna senza causare feriti.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco inviate dalla sala operativa e l'ausilio della squadra AG10 de La Rustica, per valutare le modalità di intervento.