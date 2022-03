A Balduina chiude una strada per una voragine molto profonda

Piccola ma profonda diversi metri. Strada chiusa alla Balduina causa voragine. La buca si è aperta nella notte fra mercoledì e giovedì richiedendo la chiusura di piazza Giovenale. A segnalarla alcuni commercianti, che prima dell'intervento di pompieri e vigili urbani l'hanno segnalata mettendoci vicino dei fusti di birra vuoti.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco hanno richiesto la chiusura della piazza del municipio Monte Mario sino alla riparazione e messa in sicurezza dell'area. Inevitabile la chiusura della strada, attuata dalle 7:00 di giovedì 17 marzo "causa fondo stradale dissestato" dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIV gruppo.

Piazza Giovenale è stata chiusa quindi al traffico veicolare così come un tratto di via Appiano, da via Lattanzio alla piazza, con il transito consentito solo al traffico locale dei residenti.

Balduina sprofonda

Balduina alla prese da anni con il problema di buche e voragini. Lunga la lista delle strade chiuse nel corso del tempo causa appunto voragini: via Romeo Rodriguez Pereira, via Cesio Basso, via Festo Avenio, via Attilio Friggeri, via Damiano Chiesa, via Lucio Apuleio e via Ugo De Carolis,

La frana in via Andronico

Una vera e propria frana si verificò invece nel 2018, quando sei auto vennero letteralmente inghiottite in via Livio Andronico. Mercoledì sera una nuova voragine, con tutti i disagi che questo comporta per gli abitanti della Balduina.