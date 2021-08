Alessandrino, si apre una voragine: sprofonda una fresatrice

Il cedimento del manto stradale in via dei Fiori, strada chiusa dalla polizia locale

Voragine nel quartiere Alessandrino, alla periferia est della Capitale. Poco dopo le 16 un cedimento del manto stradale ha interessato via dei Fiori. All'altezza del civico 3 è letteralmente collassato l'asfalto, inghiottendo la fresatrice in quel momento impegnata in lavori di asfaltatura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del V gruppo Prenestino, ex Casilino che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, procedendo alla chiusura del tratto di via interessato. Per rimuovere il mezzo allertati anche i vigili del fuoco.