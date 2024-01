No fly zone: drone con telecamera in volo sopra Castel Sant'Angelo

Un drone in volo sopra Castel Sant'Angelo. Una navigazione vietata che non ha rispettato un giovane turista, poi denunciato. È accaduto mercoledì pomeriggio quando - tra lo stupore dei tanti presenti nell'area di Borgo - un 30enne turco, ha azionato e fatto sorvolare un drone con telecamera a ridosso di Castel Sant’Angelo, in un'area “No Fly Zone”.

I carabinieri della stazione Roma Prati, transitando, hanno notato la scena e hanno fermato l’uomo, denunciandolo per "navigazione in zone vietate". Il drone è stato sequestrato assieme alla micro sim contenente le immagini video del volo.