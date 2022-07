Bambina di 9 anni positiva al covid e in pericolo di vita, volo d'urgenza per portarla in ospedale

Si è concluso intorno alle 23.10 di ieri il trasporto sanitario d'urgenza di una bambina di 9 anni da Cagliari a Fiumicino, effettuato con un velivolo C130J dell'Aeronautica militare. La piccola, positiva al covid, era in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria e necessitava di essere trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Palidoro, alle porte di Roma.

Così si è reso necessario l'utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, idoneo ad imbarcare l'ambulanza all'interno della quale ha viaggiato la bimba, monitorata ed assistita alla respirazione, insieme ad un'equipe medica e un genitore. Le sue condizioni di salute restano gravi e la prognosi è riservata.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il velivolo è decollato dall'aeroporto di Pisa per dirigersi verso l'aeroporto di Elmas dove la giovane paziente, a bordo dell'autoambulanza, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d'urgenza. Dopo l'atterraggio presso l'aeroporto di Fiumicino, l'ambulanza si è diretta all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro per ricevere le cure necessarie.

Il volo salva vita è stato attivato, su richiesta della prefettura di Cagliari, dalla sala situazioni di vertice del comando squadra aerea dell'aeronautica militare che ha immediatamente interessato la 46ª Brigata Aerea di Pisa, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni