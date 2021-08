Donna scomparsa a Cerenova, l'appello del sindaco: "Aiutiamo la famiglia a ritrovarla"

Grande apprensione per i familiari e gli amici di Viviana Benini, 35 anni, scomparsa da casa da cinque giorni. A lanciare l'appello per trovare la giovane - diffondendo anche la foto - è stato il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci: "Attenzione, scomparsa da Cerenova la signora Viviana. Aiutiamo la famiglia a ritrovarla. Da alcuni giorni non ha fatto rientro in casa."

Viviana Benini è alta un metro e settanta, ha occhi castani e capelli rossi. Vive in un’abitazione di Cerenova dove da giorni non avrebbe ancora fatto rientro. Il sindaco Pascucci ha fatto anche sapere che la famiglia ha sporto denuncia presso i Carabinieri di Campo di Mare e sono attualmente in corso le indagini. Viviana assumerebbe anche dei farmaci importantissimi per la sua salute e anche per questo è fondamentale che torni a casa il prima possibile.

"Chiunque dovesse avvistarla o avesse notizie di Viviana può chiamare la famiglia al numero 3393586329 oppure rivolgersi ai Carabinieri. Vi segnalo inoltre i numeri utili a cui telefonare: 112 (Numero Unico Emergenze), 069942586 (Polizia Locale Cerveteri), 0692959918 (Protezione Civile Cerveteri), 069902445 (Carabinieri Campo di Mare)", si legge nell'appello del sindaco.