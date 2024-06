Roma, parla la ragazza violentata da Simone Borgese: "Mi ha fatta sentire in colpa". Il giudice lo manda ai domiciliari

Si è sentita manipolata perché l'uomo che l'ha violentata l'ha fatta sentire in colpa. A raccontare il suo stato d'animo è la studentessa vittima dello stupro a Roma e quell'uomo è Simone Borgese. Dopo le condanne per gli stupri di una tassista l'8 maggio del 2015, e ancor prima nel 2014 di una 17enne in una ascensore, il 39enne è stato fermato per avere, sempre a Roma e sempre l'8 maggio ma di quest'anno, violentato una studentessa.

Per Borgese il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari. I pm capitolini che hanno indagato insieme alla polizia sul caso, invece, avevano chiesto il carcere proprio considerati i suoi precedenti.

Secondo gli investigatori Borgese ha avvicinato la ragazza di 26 anni alla fermata dell'autobus in via della Magliana con la scusa di aver bisogno di informazioni stradali per raggiungere il grande raccordo anulare e poi ha abusato di lei.

Il racconto della vittima di Simone Borgese

A raccontare quell'incubo è stata proprio la ragazza: "Io continuavo a dirgli nella tua macchina non salgo. E lui ha iniziato a farmi sentire in colpa perché non lo stavo aiutando. Mi diceva 'non mi stai aiutando in una situazione come questa', poi continuava a ripetere che aveva il telefono scarico. E ancora 'se io mi perdo come faccio'. È stato veramente un attore, un manipolatore. Non sarei mai salita sulla macchina di uno sconosciuto. Non sono stata abbastanza lucida per la situazione che si era creata, vedevo le macchine ferme da un lato e dall'altro della strada, il traffico, lui con lo sportello aperto".

La ricostruzione

Colta di sorpresa e vedendolo in serie difficoltà, si è fidata ed è salita a bordo. A quel punto l'uomo le ha preso lo smartphone fingendo di fare un paio di telefonate e ha iniziato a farle avances sempre più insistenti. Poi si è diretto in una zona isolata e avrebbe abusato di lei. Solo dopo le ha restituito il cellulare e l'ha riaccompagnata nei pressi di Villa Bonelli.

La giovane subito dopo la violenza ha preso un treno e si è confidata con due ragazze che l'hanno vista sconvolta. "In quel momento io non avevo ben in mente che cosa fare ma sapevo solo che volevo starmene a casa e stare in un posto tranquillo - ha aggiunto - Sono state queste due ragazze che mi hanno aiutato ad andare in questura a denunciare".

"È stato un incubo, non sapevo come uscire da quella macchina. Mi sentivo ed ero in trappola", ha detto la vittima che ha ringraziato la polizia per aver trovato il responsabile: "Non mi sono pentita di aver denunciato perché era la cosa giusta da fare e il prima possibile. Faccio appello a tutte le ragazze che hanno subito abusi: non abbiate paura, denunciate".

La targa dell'auto

A incastrare Simone Borgese sono stati alcuni numeri della targa e il modello dell'auto. La studentessa vittima dello stupro è riuscita a fornire solo una parte della targa e il modello. Incrociando questi dati è stata individuata la vettura usata dall'arrestato. La macchina era intestata al marito della madre del presunto stupratore.

Il commento

"Sono profondamente sconvolta e indignata per l'episodio di violenza sessuale avvenuto nei confronti di una giovane studentessa della nostra città" ha detto l'assessora capitolina alle Pari Opportunità, Monica Lucarelli, esprimendo solidarietà alla ragazza e alla sua famiglia. Per l'assessora è lo stupro "un crimine odioso che lascia cicatrici profonde non solo sulle vittime, ma su tutta la comunità. Nessuno dovrebbe mai sentirsi insicuro o minacciato nella propria città".