In auto da Viterbo al Quarticciolo, ma non ha ancora preso la patente

Da Viterbo alla Capitale in auto, ma non ha ancora preso la patente. Un ragazzo di 18 anni, originario della Tuscia, è stato sorpreso a Roma alla guida di un'auto senza patente, che non ha mai preso. Il giovane è stato fermato dai carabinieri, durante i controlli alla circolazione stradale, e denunciato.

Denunciato anche un 31enne romeno, pure lui trovato al volante di un'auto senza patente che, come per il 18enne viterbese, non ha mai conseguito.

Le denunce risalgono al pomeriggio di lunedì, quando i carabinieri della compagnia di Roma Casilina hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nei quartieri Quarticciolo e Centocelle, con l'ausilio dei militari del nucleo Radiomobile e di quello cinofili di Santa Maria di Galeria e del Nas.