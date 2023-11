Lo zoo di Roma: un vitello, un boa e una volpe trovati in poche ore

Topi, vespe orientalis, capre, granchi blu e cinghiali. Animali che abbiamo imparato a conoscere a Roma. Uno zoo che nelle ultime ore si è rimpolpato con altri tre esemplari, il vitello di Vitinia, la volpe di Valmelaina e il boa di Tor Bella Monaca. Il tutto senza dimenticare il leone scappato dallo zoo a Ladispoli.

Il primo avvistamento, in ordine di tempo, c'è stato martedì pomeriggio nel plesso Angelo Mauri, a Villaggio Angelini, nel territorio del III municipio Montesacro. Lì, tra le mura antistanti l'edificio scolastico, è stata trovata una volpe. Sono poi stati gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale a prendere la volpe e portata in una riserva in sicurezza.

Una presenza insolita, ma non nuova nel quadrante nord est della Capitale. Lo scorso 27 maggio, il ritrovamento di un altro giovane esemplare nelle vecchie piscine, ex Gil, dell'Istituto comprensivo Montessori, di viale Adriatico. Questa mattina, invece, a Roma sud è apparso un vitello in libertà. A trovarlo in via Sarsina, altezza via Codigoro, una residente che ha pubblicato un video sui social riprendendo incontro ravvicinato con il vitello.

L'animale di grosse dimensioni è scappato di corsa, fra la paura dei passanti e degli automobilisti. Da quanto si apprende l'animale dovrebbe essere stato recuperato da un allevatore e riportato nella tenuta dalla quale si era allontanato. E sempre nella giornata di oggi, un altro avvistamento: quello di un boa constrictor.

Il rettile è stato visto a Tor Bella Monaca. Sul posto il servizio giardini di Roma Capitale che ha preso in consegna l'animale e lo ha messo in sicurezza preoccupandosi poi di chiamare i carabinieri che hanno contattato Earth che lo ha preso definitivamente in custodia.