Liceo Visconti occupato, la protesta finirà il 10 novembre. Oggi ospiti Sgarbi e Folena

Si concluderà domani, mercoledì 10 novembre, l'occupazione del liceo Visconti. La protesta, iniziata intorno alle 21 di domenica 7, ha visto protagonisti inizialmente una sessantina tra studentesse e studenti dello storico Classico di piazza del Collegio Romano, il più antico di Roma essendo stato istituito nel 1870.

"Abbiamo avuto una civile interlocuzione con la preside - racconta a Roma Today uno dei referenti dell'occupazione - ed è stato deciso per questa soluzione. Avremmo voluto più tempo, vista la quantità di corsi e di ospiti organizzati, ma va bene così. Per quanto riguarda la partecipazione, nei momenti di picco qui c'erano fino a 300 persone, quasi esclusivamente interni".

Ed effettivamente il programma, anche solo per oggi, è di rilievo: dopo un incontro di questa mattina con due sindacalisti di base sul tema dell'ambientalismo, il "green washing" e la privatizzazione dell'acqua, nel pomeriggio al Visconti occupato aspettano Vittorio Sgarbi per una lezione di Storia dell'Arte e Pietro Folena per parlare di Comunismo nel Ventesimo Secolo. Spazio poi ai ragazzi di "Scomodo" che terranno un laboratorio di giornalismo scolastico e a Federico Zatti, giornalista e autore Rai.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, dall'occupazione ci tengono a sottolineare che "c'è un rigoroso servizio d'ordine, facciamo in modo che nessuno estraneo alla scuola entri, a parte gli ospiti dei dibattiti. Inoltre, anche grazie agli ampi spazi a disposizione, possiamo mantenere un certo distanziamento sociale e chiediamo a tutti di indossare la mascherina al chiuso".