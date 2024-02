Giovane architetta del Comune di Roma si sente male per una gastroenterite e muore di arresto cardiaco

Lavorava allo Csimu. Una giovane architetta dal brillante avvenire. Virginia Russo, mamma di due bambini di 3 ed 8 anni, si è spenta venerdì 23 febbraio per un arresto cardiaco. Oltre ai due figli lascia anche il marito, Francesco D’Alessio. Una morte improvvisa sulla quale la famiglia vuole fare luce. La donna, infatti, sembrava soffrisse di una gastroenterite. Poche ore dopo l’intervento dell’Ares 118, però, moriva di arresto cardiaco nella sua abitazione di viale Etiopia, a Roma.

La vicenda

Era la mattina del 23 febbraio. Intorno alle 7:10 virginia Russo contattava il 118 perché non si sentiva bene. Pensava ad una semplice grastroenterite ma, evidentemente, i dolori l’avevano convinta a chiedere l’aiuto dei sanitari. Giunti sul posto, il personale del 118 visitava la donna fino a poco prima delle otto per poi andare via.

Il mancato ricovero

Da quanto si apprende, dopo aver sottoposto la donna all’elettrocardiogramma, il personale dell'Ares le aveva consigliato di recarsi al pronto soccorso per effettuare dei controlli cardiologici. La donna avrebbe rifiutato il ricovero nonostante l’invito ad effettuare ulteriori esami.

Il decesso

Russo, si è poi spenta alle 11:16, decesso constatato da un medico dell’Ares, giunto nuovamente nell'abitazione della donna. A nulla sono valse le manovre di rianimazione durate almeno 30 minuti. Sempre da quanto si apprende, la seconda chiamata al 118 era arrivata direttamente dal marito della donna, intorno alle 10:30.

La denuncia

I familiari di Virginia Russo hanno presentato denuncia contro ignoti affidandosi all’avvocato Enrico Francolini. L’obiettivo della denuncia è fare luce sul perché una donna, sportiva e in buona salute, abbia perso la vita in maniera così repentina. La Pm titolare dell’inchiesta, la dottoressa Calabretta, ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.

L’autopsia

Questa mattina, lunedì 26 febbraio, si sono svolti gli esami autoptici presso l’istituto di medicina legale del Verano al quale ha preso parte anche il perito nominato dalla famiglia, il professore Paolo Arbarello. Nei prossimi giorni si conosceranno i risultati. “Da parte nostra c’è massima fiducia per il lavoro della magistratura. La famiglia vuole e merita di conoscere la verità” dichiara, a RomaToday, l’avvocato Francolini.

Cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social dopo la morte della giovane dipendente capitolina. Il marito, il giorno dopo la scomparsa della moglie, scriveva questo sulla sua pagina Facebook: “Virginia sempre sarai con noi, Donna, Moglie, Mamma dolce e instancabile. Architetta nella vita e nella professione. Veglia sui nostri figli e guidaci”.

Tanti i messaggi anche da parte di ex colleghi ed amici. Ha espresso il proprio cordoglio anche il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti. “Ho appreso una notizia sconcertante, una giovane dipendente del Csimu che stimavo moltissimo è deceduta. Un colpo al cuore per le tante battaglie che avevamo intrapreso e che stavamo facendo, sempre dalla parte giusta senza risparmiarsi mai, ciao Virginia Russo. Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia”.