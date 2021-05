Virginia Raggi assolta in via definitiva per l'inchiesta nomine in Campidoglio

Passata in giudicato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello lo scorso 19 dicembre. La sindaca era accusata di falso in atto pubblico

La sindaca Virginia Raggi assolta in via definitiva nell’ambito del processo sulle nomine del Comune di Roma.

La Procura generale non ha infatti presentato ricorso in Cassazione per la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello lo scorso dicembre, verdetto che aveva confermato quello di primo grado del novembre 2018, con cui il giudice monocratico aveva assolto Raggi ”perché il fatto non costituisce reato”.

Raggi era finita a processo con l’accusa di falso in atto pubblico nell’ambito dell’inchiesta sulla nomina (poi ritirata) di Renato Marra a capo del Dipartimento Turismo del Campidoglio, fatti accaduti nell’autunno del 2016. Marra è il fratello di Raffaele, ai tempi a capo del Personale del Campidoglio.

“La chiusura definitiva della vicenda giudiziaria che ha coinvolto Virginia Raggi per una nomina in Campidoglio spazza via anni di fango - è stato il commento della senatrice pentastellata Giulia Lupo - Per molto tempo in molti hanno utilizzato quelle argomentazioni per gettare discredito sulla Sindaca di Roma e sulla sua amministrazione, senza tener conto degli sforzi immensi messi in campo da Raggi proprio sul fronte della legalità e della trasparenza”.