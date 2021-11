Virgilio occupato: "Vogliamo resistere fino al weekend". All'interno dibattiti e ospiti, da Chiara Ingrao a un ex di Autonomia Operaia

In occupazione dalle 19 del giorno di Ognissanti, studentesse e studenti del liceo Virgilio di via Giulia (sarebbero in 200, massimo 300 come gli stessi occupanti hanno comunicato alle forze dell'ordine) puntano a resistere fino a venerdì 5 novembre. Nei giorni precedenti alla protesta, una delle ipotesi per evitare lo scontro era quella di lanciare una settimana di autogestione o co-gestione, ma il collettivo studentesco ha deciso di forzare la mano.

"L'autogestione non sarebbe stata una forma di protesta - dichiara un rappresentante d'istituto all'agenzia Dire -. Questa era l'unica azione che ci consentiva di mostrare la scuola che vorremmo". Dopo un corso di educazione sessuale tenutosi questa mattina, dopo pranzo sarà tempo di transizione verde, mentre mercoledì 3 novembre identità di genere e società patriarcale con un approfondimento sulla formazione. Giovedì 4, sempre se non succeda nulla prima, è previsto un incontro sulle alternative al sistema capitalistico, tagliato sull'istruzione.

"Abbiamo iniziato a parlare con la preside - racconta a RomaToday una delle ragazze del collettivo - ma ancora non siamo arrivati ad un accordo. Nel pomeriggio ci rivedremo. Nel frattempo abbiamo organizzato incontri e dibattiti con diversi ospiti. Oggi pomeriggio verrà un giornalista ambientale per spiegarci cosa è successo al G20 e cosa succederà a Glagow, poi nel tardo pomeriggio una ragazza dell'associazione Selene ci parlerà di sessualità. Domani sarà dedicata all'identità di genere, prima sarà ospite un'attivista per parlarci di transfobia, poi rilanceremo il collettivo femminista del Virgilio creato prima della pandemia ma mai partito davvero".

Ma la giornata di punta dell'occupazione al Virgilio potrebbe essere quella di venerdì 5 novembre, ipoteticamente la chiusura della protesta: "Ci sarò Chiara Ingrao - annunciano dalla scuola - e verrà il padre di una nostra compagna, ex militante di Autonomia Operaia, per parlarci degli Anni di Piombo e darci una lettura critica sull'epoca". Giovedì invece giornata dedicata ai popoli in rivolta, con un gruppo di giovani palestinesi ospiti dalla mattina e infine un incontro con il collettivo Nodo Solidale per parlare di rivoluzione zapatista.

La preside Isabella Palaci nel frattempo ha chiesto alle forze dell'ordine un presidio della zona, per monitorare la situazione e soprattutto evitare che esterni entrino nell'edificio.