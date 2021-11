La storia del "violinista di piazza Vittorio", accoltellato e rapinato dell'elemosina: il quartiere si mobilita per aiutarlo

È stato accoltellato alla schiena e rapinato di pochi euro, appena cinque. Il tutto accaduto in pieno giorno, intorno alle 17:30, nel cuore dell'Esquilino. Vittima un volto noto tra chi frequenta quella zona, un senza fissa dimora olandese di 41 anni che tutti conoscono come il 'violinista di piazza Vittorio'.

Una notizia che nel quartiere, in pochi istanti si è diffusa come una macchia d'olio e, complice il megafono dei gruppi sui social, ha raggiunto centinaia di persone. È così che il cuore di uno dei Rioni storici di Roma ha pulsato così forte da risolvere - almeno in parte - il problema: la macchina della solidarietà messa in moto dai residenti ha permesso al 41enne di avere un violino nuovo di zecca.

La vicenda è iniziata nel pomeriggio del 15 novembre. Il 'violinista di piazza Vittorio' da pochi giorni aveva subito il furto sul suo strumento a corde, quello che suonava sotto i portici e che, in qualche modo, gli dava da vivere racimolando una decina di euro al giorno. Così, per "sbarcare il lunario", il 41enne si è rimboccato le maniche, decidendo di pulire il "suo" marciapiede. Chi passava, senza pensarci neanche troppo, gli lasciava qualcosa. Lunedì pomeriggio, però, un altro clochard, stando al racconto della vittima un iracheno di sua conoscenza, lo ha assalito.

L'uomo prima lo ha spintonato e poi gli ha rubato i soldi dell'elemosina, circa cinque euro. Il 'violinista di piazza Vittorio' lo ha rincorso, ma è stato aggredito e ferito, colpito da un oggetto affilato, probabilmente un coltello, che lo ha centrato alla schiena. Sanguinante, è stato soccorso e portato in ospedale. Fortunatamente le ferite riportate non sono gravi e il senza fissa dimora, medicato al policlinico Umberto I, è ancora ricoverato lì per precauzione.

Saputa la notizia, nel quartiere in pochi attimi è scattata la gara di solidarietà. Il gruppo Facebook 'Sei dell'Esquilino se' si è riempito di commenti. C'era chi aveva dato la disponibilità di mettere nel proprio negozio un bussolotto per raccogliere le offerte, chi invece voleva donargli soldi direttamente in mano. Tra i residenti della zona, un ragazzo si è offerto di regalargli un violino inutilizzato, lo strumento preferito dal 41enne olandese.

A raccontarlo a RomaToday è Paola, cittadina attiva nelle dinamiche del territorio: "La raccolta non è più stata attivata perché un ragazzo mi ha scritto che aveva un violino nuovo da donargli. Era stato regalato alla sua fidanzata, non l'ha mai usato e quindi lo donano a lui. Il violino ce l'ho io, appena mi dicono che esce dall'ospedale glielo do o faccio dare. Poi la raccolta magari la faremo per altre esigenze. Vediamo anche come i servizi sociali gestiranno questa situazione".