Due violenze sessuali in tre giorni: arrestato il maniaco del parco

Vittime di violenza sessuale nel parco della Pace a Marino mentre portavano a spasso il cane e facevano jogging. A finire nel mirino di un maniaco due giovani donne, prese di mira a distanza di tre giorni l'una dall'altra. Era lo scorso fine di agosto. Ad essere indiziato di essere l'autore dei due episodi di violenza sessuale un 30enne dei Castelli Romani, che già in passato era stato fermato dalle forze dell'ordine con le medesime accuse.

Nel mirino dell'uomo due donne, una 35enne ed una minorenne. Sul suo conto sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine a due distinti episodi, consumati a tre giorni di distanza tra loro, di palpeggiamenti nelle parti intime ai danni di due giovani ragazze, avvenuti entrambi in tarda serata, avvicinando la vittima mentre si trovava da sola e repentinamente, in una parte poco illuminata del parco. Nel primo caso la vittima portava a passeggio il proprio cagnolino e nel secondo caso faceva jogging.



Già conosciuto alle forze dell'ordine per analoghi reati, il 30enne è stato riconosciuto quale autore delle violenze dalle vittime. I carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole hanno quindi raccolto le denunce e acquisita la descrizione dell’autore da parte delle vittime, hanno cominciato ad analizzare gli abituali frequentatori del parco nonché acquisire immagini di sistemi di videosorveglianza privati.

Riconosciuto quale presunto colpevole delle due violenze sessuali, sono quindi stati i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, coordinati dalla procura della Repubblica di Velletri, ad arrestare il 30enne gravemente indiziato di essere l’autore dei due episodi di violenza sessuale, consumati a fine agosto scorso, all’interno del Parco della Pace di Marino.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.