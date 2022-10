Il giovane insospettabile che palpeggia le donne. Le vittime lo riconoscono dai social

Palpeggiate da un giovane insospettabile. Due le denunce riscontrate che sono costate l'arresto ad un 21enne di Aprilia, portato in carcere a Velletri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il ragazzo, incensurato, è accusato di aver molestato due donne in pochi mesi sul litorale a sud di Roma. Una duplice violenza sessuale sulla quale indagano i carabinieri e la procura.

I fatti sarebbero accaduti ad Anzio il 26 marzo ed il 4 ottobre di quest'anno. Il ventunenne sarebbe stato incastrato dalle sue stesse foto pubblicate su Facebook e attraverso le quali è stato riconosciuto dalle vittime. Secondo quanto emerso il primo episodio sarebbe avvenuto in primavera quando una ragazza di 26 anni che si stava recando al lavoro, è stata avvicinata dall'uomo.

Il ragazzo prima ha provato a parlarle quindi, stando al racconto della vittima, l'avrebbe sbattuta contro un muro per poi palpeggiarla in via Stradone Sant'Anastasio. A fare la seconda denuncia è stata una donna di 56 anni, aggredita il 4 ottobre scorso nel giardino della sua abitazione di Lido dei Pini. La vittima in questo caso, stava prendendo il sole quando sarebbe stata avvicinata dal giovane ventunenne che l'avrebbe poi palpeggiata. Arrestato, la posizione del ragazzo è ora al vaglio.