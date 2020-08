Accerchiata dal branco: in due la picchiano, uomo la spoglia per violentarla in strada

E' stata trovata in lacrime in strada, con i pantaloncini slacciati e con diverse ferite sul corpo. A salvarla, appena in tempo, sono stati gli agenti della polizia di Stato che hanno sentito il suo racconto arrestando poi un uomo per violenza sessuale e rapina, e denunciato due persone per il reato di lesioni personali gravi.

Tutto è iniziato con una lite tra due donne romene nella serata del 2 agosto a Velletri. La vittima, aggredita dai familiari della sua rivale, è scappata in strada. All'altezza della piazza del comune dei Castelli Romani, è stata però raggiunta da tre uomini tra cui il marito della sua rivale.

Il branco l'ha quindi accerchiata e picchiata. E poi uno di loro, un 41enne anche lui romeno, ha tentato anche una violenza sessuale. Fatti, questi, che la vittima ha raccontato agli agenti delle pattuglie dei commissariati di Velletri e Genzano che l'hanno trovata dolorante al ventre, con vari graffi su tutto il corpo e i pantaloncini slacciati.

La donna, malmenata con calci e pugni, mentre cercava di scappare è stata raggiunta dal gruppo: è qui che il 41enne, dopo essersi denudato, ha cercato di spogliare anche la vittima urlando che voleva violentarla lì in strada, strappandole anche una collanina in oro.

Le grida della donna hanno messo in fuga il 41enne che è andato a nascondersi nella sua abitazione - poco distante da dove si sono svolti i fatti - dove è stato trovato dai poliziotti.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dove le sono state diagnosticate varie fratture alle costole con una prognosi di almeno 40 giorni.

Il 41enne è stato arrestato e condotto a Regina Coeli mentre altri due suoi connazionali, ovvero coloro i quali avevano partecipato al pestaggio, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di lesioni personali gravi.