Cuoca violentata a scuola, fari sui parchi abbandonati: il punto sulle indagini

La polizia prova a stringere il cerchio in merito alle indagini relative al caso di violenza sessuale avvenuto in una scuola del Torrino. La vittima, una cuoca dell'istituto, è stata sentita nuovamente degli ispettori della Squadra Mobile che si stanno occupando della vicenda. Nel frattempo, nella giornata di ieri, il comparto della Scientifica ha invece raccolto e iniziato ad esaminare una serie di indizi.

Alcuni residenti del quartiere, infatti, hanno indicato a chi indaga due parchi sul retro del plesso che, secondo quanto si apprende, sono ormai abbandonati da anni circa dieci; uno in prossimità di via delle Comete e l'altro parco è in via Caterina Troiani, proprio davanti all'istituto, in attesa di apertura e oggi chiuso per inizio lavori che, secondo chi vive nel quartiere, "mai arriveranno".

Fatto sta che gli ispettori hanno analizzato alcune tracce in due baracche che sarebbero stata abbandonate da giorni. Lì, infatti, solitamente vivevano due persone che avrebbero lasciato Roma da giorni e non è eslcuso che, quei luoghi, siano quindi stati usati come un appoggio di fortuna da chi è poi entrato armato di coltello nella scuola, violentando la cuoca dell'istituto.

L'obiettivo della Scientifica sarà quello di capire se i dati raccolti nelle baracche possano coincidere con alcune tracce raccolte nella scuola. Sarebbe un elemento utile per traccere un identikit definitivo dell'uomo. Non è escluso, infatti, che l'uomo "dalla carnagione olivastra" - così descritto dalla vittima - si possa essere rifugiato in una delle aree verdi abbandonata vicino la scuola, per poi colpire, rapinando e violendo così la sua vittima. Le indagini procedono a bocche cucite. La caccia all'uomo continua mentre la scuola ha voluto ripristinare la vigilanza interna nella struttura che ospita l'istituto.