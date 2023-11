Abusa sessualmente di una donna in una agenzia immobiliare

Stava lavorando come tutti i giorni in una agenzia immobiliare di Torpignattara quando, poco prima delle 12, un peruviano di 36 anni è entrato nell'esercizio e ha abusato di lei. Una volta nel locale, infatti, l'uomo si è avvicinato le ha palpeggiato il seno per poi tentare di rapinarla del suo smartphone.

Ad aiutare l'addetta dell'agenzia è stata una sua collega, che immediatamente ha messo in fuga il molestatore, anche visibilmente ubriaco. A mettere fine all'incubo delle donne, sia la vittima che la sua collega, sono stati gli agenti del commissariato di Porta Maggiore accorsi sul posto in pochi minuti.

Dopo aver soccorso e ascoltato le due donne, i poliziotti hanno battuto il quartiere e trovato il 36enne non distante. Il peruviano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e tentata rapina.