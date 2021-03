Seminuda in strada chiede aiuto: "Hanno provato a violentarmi"

L'intervento della polizia in via di Tor Marancia. Fermati due uomini

Seminuda in strada in stato di choc ha urlato chiedendo aiuto ed allarmando gli abitanti della zona. Succede e Tor Marancia dove una donna ha poi raccontato alla polizia di essere stata vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte di due uomini.

L'intervento delle volanti è avvenuto intorno all'1:30 della notte fra giovedì e venerdì su viale di Tor Marancia. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la vittima, una 50enne romana, per poi affidarla alle cure del personale del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso.

Ascoltata la 50enne questa ha raccontato ai poliziotti che era in compagnia di due senza fissa dimora, nei pressi di una scuola occupata (la ex Mafai) che si trova poco distante dal luogo in cui è stata soccorsa. I due però avrebbero tentato di violentarla con la donna riuscita a fuggire prima di essere stuprata.

Cominciata una battuta di ricerca i poliziotti hanno rintracciato i due portandoli poi in commissariato. La loro posizione è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Indagini in corso da parte degli agenti del Commissariato Tor Carbone.