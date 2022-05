Violenza sessuale a San Lorenzo, passante salva ragazza e mette in fuga l'aggressore

È stata aggredita, ferita e trascinata in un vicolo da un uomo che aveva iniziato a palpeggiarla. Lei, una 23enne, seppur sotto choc, però non ha mai smesso di urlare. Tanto forte da attirare l'attenzione di un passante che è intervenuto mettendo in salvo la ragazza. La vicenda che racconta dell'ennesimo abuso sessuale a Roma, è stata consumata a San Lorenzo.

Erano quasi le 2 di notte, tra sabato e domenica scorso, quando la ragazza che stava rientrando a casa è stata avvicinata da un uomo, in via dei Sardi. L'orco, identificato per un 42enne tunisino, l'aveva seguita per diversi metri quando poi l'ha aggredita e minacciata di morte. Quindi l'ha palpeggiata più volte nelle parti intime.

L'intervento del passante, che ha anche chiamato il numero unico per le emergenze, è stato decisivo. L'aggressore è stato fermato poco dalla polizia di Stato, con gli agenti del distretto di San Lorenzo che lo hanno portato in commissariato. La sua posizione è al vaglio, è accusato di violenza sessuale. La ragazza, invece, è stata portata in ospedale e refertata con 4 giorni di prognosi per una ferita al petto. È stata ascoltata anche dagli inquirenti, confermando la sua versione dei fatti.