"Mi hanno violentata": ragazza denuncia uno stupro, fermati due coetanei

Le indagini della polizia sono cominciate dopo la denuncia dettagliata di una giovane ragazza che si trova a Roma per studio: "Mi hanno violentata". Da qui le investigazioni che hanno portato gli inquirenti a fermare due 20enni, entrambi danesi. Sono indagati in quanto ritenuti responsabili dello stupro della loro coetanea avvenuto in un convitto nel centro storico della Capitale.

Secondo quanto si apprende a denunciare la violenza sessuale è stata una ragazza norvegese, che studia in un collegio della Capitale dove sono ospiti anche i due giovani che avrebbero abusato di lei.

Sporta regolare denuncia ai poliziotti del commissariato Viminale i due amici - entrambi nati in Danimarca - sono stati ascoltati, identificati e sottoposti a fermo di indiziato di delitto.

Informata l'autorità giudiziaria, in attesa della convalida del fermo, dovranno rispondere davanti al giudice di "violenza sessuale".