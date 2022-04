Studentessa di 18 anni denuncia molestia nel pub, arrestato un uomo per violenza sessuale

Ha subito molestie a sfondo sessuali, mentre era in fila per il bagno in un pub di San Lorenzo, a Roma. Si è messa a urlare e, sotto choc, ha chiesto a aiuto. Ad allungare le mani, sarebbe stato un uomo di 55 anni, successivamente arrestato dalla polizia, con l'accusa di violenza sessuale. Vittima, una studentessa di 18 anni in vacanza a Roma con un gruppo di amici.

È quanto successo alle 2 di giovedì scorso. La 18enne soccorsa da un'amica con la quale si trovava nel corridoio che conduce ai servizi igienici. In quel momento nel pub c'erano anche altri clienti. I titolari hanno subito chiamato il 112 e sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia. La ragazza è stata portata in codice giallo al policlinico Umberto I in forte stato di agitazione.

La vittima ha subito una ferita ad una gamba, che si sarebbe procurata mentre reagiva al palpeggiamento dell'uomo. Visionati i filmati di alcune telecamere del pub. L'uomo arrestato ha negato di aver mai toccato la ragazza. La sua posizione, come spiega la questura di Roma, è al vaglio degli inquirenti. Vige il principio di presunta innocenza.