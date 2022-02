"Attirata in un parcheggio e costretta a un rapporto sessuale", la denuncia di una 33enne

Costretta ad avere un rapporto sessuale con un uomo che l’ha attirata nella sua auto con la promessa di una dose di droga, facendo leva sulla sua fragilità psichica. Vittima una donna di 33 anni, l’aguzzino sarebbe invece un 31enne.

A indagare sull’accaduto sono stati i poliziotti del commissariato Spinaceto, che dopo avere raccolto la denuncia nel pomeriggio di sabato hanno sottoposto a fermo il 31enne.

La donna, sotto choc, ha raccontato agli agenti che il giorno prima era stata costretta a salire sull’auto dell’uomo e a seguirlo in piazza Tarantelli, uno spiazzo isolato tra Tor di Valle e Torrino, nei pressi della fermata della Roma-Lido. Qui l’uomo le avrebbe puntato contro una pistola - risultata poi una scacciacani senza tappo rosso - costringendola a un rapporto orale facendo leva sulla paura, la minaccia e le sue fragili condizioni.

I poliziotti hanno avviato le indagini e ascoltato il racconto del 31enne, che ha negato tutto sostenendo che la donna l’avrebbe seguito volontariamente e altrettanto volontariamente si sarebbe appartata con lui. Gli agenti non gli hanno creduto. Per lui è scattato il fermo per violenza sessuale aggravata.