Un'altra ragazza violentata a Roma. L'ultima denuncia dal parco degli Acquedotti

Un'altra ragazza è stata violentata a Roma nella ultime ore. Una trentenne romana ha denunciato di essere stata picchiata e violentata all'interno del parco degli Acquedotti all'Appio Claudio, nella sera dello scorso mercoledì. La vittima, nonostante lo choc, si è recata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni, dove è stata visitata e qui è stato attivato il 'codice rosa', il percorso per le donne che subiscono abusi sessuali e violenze di genere.

La donna, che ha ricevuto una prognosi di venti giorni, ha raccontato alla polizia di Stato di essere stata placcata alle spalle, picchiata per costringerla a non reagire e abusata in una zona poco frequentata del parco. Qui sarebbe stata palpeggiata nelle parti intime e abusata. Sul caso indaga la polizia. Quella di mercoledì è la terza denuncia di un abuso sessuale a Roma in pochi giorni.

Prima di lei, una ventunenne norvegese ha denunciato una violenza sessuale subita da due giovani danesi, indagati in quanto ritenuti responsabili dello stupro della loro coetanea avvenuto in un convitto nel centro storico della Capitale. Quindi è toccato a una studentessa di 15 anni perseguitata e palpeggiata da un maniaco sul bus della linea 709. In questo caso, a seguito di approfondite indagini è emerso che un giovane 23enne, dallo scorso mese di aprile e in più occasioni, avrebbe avvicinato la minore all'interno del bus, rivolgendole apprezzamenti non graditi per poi abusare di lei. Domenica la notizia del suo arresto e del'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere.