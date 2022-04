Molesta una ragazza sul bus, poi la palpeggia: arrestato per violenza sessuale

Lo hanno arrestato per violenza sessuale, ma anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. A creare il panico su un bus della linea Atac un 43enne che ha prima molestato verbalmente una ragazza, per poi bloccarla e palpeggiarla pesantemente, il tutto davanti agli altri passeggeri ed al conducente del mezzo pubblico che ha poi richiesto l'intervento della polizia.

I fatti sono accaduti intorno alle 11:00 di venerdì mattina a bordo di un autobus della linea 788 in transito in zona Decima-Torrino, a Roma sud. Qui, secondo quanto riferito dai testimoni ai poliziotti un passeggero, poi identificato in un cittadino nato in Nigeria nel 1979, ha dapprima molestato verbalmente una giovane - 28enne del Bangladesh - poi si è seduta accanto a lei continuando con i suo atteggiamenti molesti.

Impaurita la ragazza ha provato ad allontanarsi dall'uomo ma è stata presa per un braccio e rimessa a sedere. Poi dalle parole il 43enne è passato ai fatti ed ha cominciato a palpeggiarla. Una scena che non è passato inosservata all'autoferrotranviere alla guida del 788 che ha quindi chiamato il 112.

In viale degli Astri sono quindi intervenuti gli agenti del commissariati Colombo e Tor Carbone di polizia. Una volta sul bus l'uomo si è però scagliato contro i poliziotti dando vita ad una colluttazione. Fermato non senza difficoltà è stato poi arrestato. Messo a disposizione dell'autorità giudiziaria sarà giudicato con rito direttissimo nelle aule del tribunale di piazzale Clodio.