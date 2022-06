La studentessa perseguitata e palpeggiata da un maniaco sul bus

Un vero e proprio incubo che si manifestava davanti a lei quando saliva sul bus per andare e tornare da scuola. Vittima una adolescente residente nel X municipio, vittima di violenza sessuale. A renderle la vita un inferno un 23enne nigeriano poi arrestato dalla polizia. E' gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata e continuata.

I fatti accertato dagli investigatori del X distretto Lido fra aprile e maggio, quando la 15enne è stata palpeggiata a bordo di un bus Atac della linea 709. In particolare, a seguito di approfondite indagini è emerso che il giovane, dallo scorso mese di aprile, in più occasioni, ha avvicinato la minore all’interno del bus dell'azienda dei trasporti romana, rivolgendole apprezzamenti non graditi.

In alcune di queste circostanze, il ragazzo l'ha anche palpeggiataa. L’8 maggio scorso, la vittima, dopo essere scesa dall’autobus, è stata nuovamente seguita dal 23enne che, dopo averle rivolto apprezzamenti, si è avvicinato alla stessa palpeggiandola. Spaventata la 15enne è riuscita però a trovare rifugio in un’abitazione in prossimità della fermata. Il giorno successivo, la ragazza, si è rivolta agli uffici di polizia, sporgendo denuncia di quanto accaduto.

Al termine delle attività di indagine, raccolti gli elementi probatori, gli investigatori del X distretto hanno inviato un’informativa alla procura della repubblica, la quale ha richiesto ed ottenuto una misura cautelare dal gip presso il tribunale di Roma. Sono stati poi gli stessi poliziotti del commissariato di Ostia a dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti del 23enne nigeriano. Dovrà rispondere come detto di violenza sessuale aggravata e continuata.