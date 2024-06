Roma, una donna è stata violentata da un medico del lavoro

Una donna che lavora in una azienda che ha sede nel centro storico di Roma, in via Bocca di Leone, è stata violentata dal medico del lavoro. È quanto successo lo scorso tre giugno. Il dottore, un 61enne romano, è stato bloccato dal responsabile dell'azienda e poi arrestato dagli investigatori della polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale aggravata.A dare l'allarme è stato proprio il datore di lavoro della vittima.

La scusa di un caffè

Gli agenti, una volta sul posto, hanno trovato la donna ancora sotto choc. Lei ha raccontato che, poco prima, mentre era nel locale cucina della società, il medico del lavoro, dopo averle chiesto un caffè in attesa di essere ricevuto dall'ufficio personale dell'azienda, l'aveva palpeggiata nelle parti intime per poi provare a baciarla. La vittima a quel punto si è divincolata rifugiandosi nell'ufficio di una collega.

Bloccato e arrestato

Poco dopo, il responsabile dell'azienda ha raggiunto il medico, ancora seduto che sorseggiava il caffè, invitandolo a restare e attendere insieme a lui l'arrivo della polizia. Gli agenti, a quel punto, hanno identificato il medico e, al termine delle attività di rito, lo hanno tratto in arresto poiché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata. L'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Regina Coeli.