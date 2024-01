La storia di Simona, violentata e picchiata dal compagno: "Ho rischiato di morire"

Ha vissuto un incubo. Quella frequentazione nata come tante si è presto trasformata in un escalation violenze. Simona, nome di fantasia per tutelarne la privacy, è stata picchiata, abusata sessualmente da quell'uomo che frequentava e che di soppiatto entrava nel suo appartamento. Ha rischiato di morire.

Già, perché la sera dello scorso 26 gennaio, quell'orco - un 42enne cittadino somalo - ha dato fuoco al suo appartamento. Voleva ucciderla come, in più occasioni, non aveva nascosto. Simona fortunatamente non era in casa quella sera. Aveva trovato riparo da amici e parenti. È l'ennesima storia di violenza sulle donne finita - grazie all'intuizione e al coraggio di Simona - con l'arresto dell'uomo che frequentava da parte dei carabinieri, prima che fosse stato troppo tardi.

Le violenze sessuali

Prima della fine dell'incubo, però, Simona ha subito diverse violenze sessuali. Una settimana fa, dopo aver trovato riparo a casa di amici, la scelta di tornare a casa. Un pomeriggio era nel suo appartamento, quando il 42enne utilizzando una lastra, di quelle per le radiografie, forzando la serratura entrò. Poi, dopo aver puntato Simona, l'ha spinta sul letto, strappandole i vestiti per poi abusarne sessualmente. Un rapporto non voluto che la donna ha dovuto subire anche in un'altra occasione. Lei ha denunciato tutto ai carabinieri di Tor Bella Monaca.

Un racconto duro, quello del pomeriggio del 26 gennaio scorso. Lei era in casa, aveva appena fatto la doccia quando il 42enne entrò ancora una volta nell'appartamento, furtivamente. Simona era in accappatoio. Anche in quell'occasione, vista la differenza fisica, non riuscì a reagire finendo vittima di un'altra violenza sessuale, tra le urla mai ascoltate della donna. "Ti ammazzo", le ripeteva mentre la violentava, per poi colpirla con una bottiglia di olio e insiste: "Ti brucio viva dentro casa". Minacce che tenterà anche di mettere in pratica.

L'inizio dell'incubo

La storia tra Simona e il 42enne comincia a fine settembre del 2023. Una relazione come tante, iniziata con la passione e l'amore tra i palazzi di Roma est, a Valle Fiorita, nella zona di Due Leoni. Dopo un periodo di tranquillità il rapporto cambia. La gelosia e la droga mutano il comportamento del quarantaduenne che si fa sempre più aggressivo, violento. Cominciano così le prime minacce di morte, le prime limitazioni, le prime aggressioni fisiche.

Simona viene presa a schiaffi. Lui, quando litigano, distrugge i mobili dell'appartamento della donna. Poi ci sono anche i primi rapporti non voluti dalla donna romana di 39 anni. Violenze sessuali che lei, in un primo momento, sceglie di non denunciare per paura.

Tra novembre e dicembre il rapporto diventa insostenibile. Il 42enne, dopo aver abusato di alcol e crack, si presenta a casa di Simona prendendola a pugni allo stomaco e schiaffi in faccia.

L'accusava di aver rapporti sessuali con tutto il quartiere e dopo una litigata, lui bruciò anche lo zerbino dell'appartamento. Un preludio a quanto succederà due mesi dopo. A dicembre, altre violenze. In un caso il somalo lanciò dal balcone del secondo piano, dove vive Simona, pentole, porcellane e anche un televisore che, fortunatamente, non centrò nessuno al piano di sotto.

Picchiata e mandata in ospedale

A gennaio, come detto, le aggressioni si fanno brutali. Il venti di questo mese, Simona si incontra con il suo compagno. I due litigano, di nuovo, lui la accusa di tradimenti mai avvenuti e poi la picchia. La minaccia di morte e le brucia i mobili dell'appartamento, il divano e il letto. Un altro preludio all'incendio dell'intera abitazione.

Lei riesce a domare le fiamme, ma viene picchiata dal 42enne. Sanguinante e sotto choc, in quell'occasione decide di andare in ospedale. E ne ha ben ragione. Il referto medico parla di trauma cranico, una ustione alla mano, lividi alle braccia e un trauma alla caviglia. Ne avrà per 30 giorni, almeno secondo i dottori. Quei colpi e quelle lesioni, tuttavia, lasciano il segno. Anche sotto pelle. Lei così decide di raccontare la sua storia ai carabinieri. Poco prima di entrare in caserma, però, Simona ha un malore. Viene portata in ospedale e la denuncia salta. Si arriva così al 26 gennaio e l'ultima violenza sessuale.

L'incendio

Dopo l'abuso, il 42enne somalo sembrava non volersi fermare più. Le minacce ormai erano sempre più insistenti e dopo due principi di incendio, le intenzioni erano chiare. "Voleva uccidermi, disse che voleva bruciarmi dentro casa". Dirà Simona ai carabinieri di Tor Bella Monaca. E non si sbagliava. Dopo essere stata violentata, la 39enne riesce a trovare il coraggio di uscire di casa e trovare riparo dagli amici.

Poco dopo, intorno alle 23, le squilla il cellulare, erano i vicini di casa. Il suo appartamento era stato distrutto da un incendio. Il 42enne lo aveva fatto, aveva bruciato la casa di Simona. Lei, fortunatamente, non era lì.

Un'ora più tardi i militari di di Tor Bella Monaca trovano il cittadino somalo vicino casa di Simona, stava scappando. Bloccato, è stato arrestato. Prima, però, di minacciarla ancora: "Tanto la farò ammazzare da un'altra donna". Il 42enne somalo viene portato in caserma e poi in carcere, a Regina Coeli. Simona ha il suo immobile posto sotto sequestro. È viva, è sopravvissuta.