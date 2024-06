L'incubo di Marta, violentata a 10 anni dall'ex compagno della mamma. Il racconto choc

È stata costretta a subire abusi sessuali. Violenze che l'hanno segnata e che ha vissuto quando aveva 10 anni. Marta, il nome di fantasia della ragazza adesso maggiorenne, è stata vittima di un uomo che in quel periodo aveva una relazione con la mamma. Un orco che, approfittando dell'assenza della madre che usciva per andare a lavorare, toccava le parti intime della piccola Marta, anche con la lingua e si faceva masturbare.

Nonostante quell'incubo, Marta - vittima nel frattempo di altre molestie subite da un secondo uomo - ha trovato il coraggio di denunciare. Ha raccontato tutto facendo così scattare le indagini della polizia e dalla procura di Civitavecchia. Il processo, articolato, è arrivato a sentenza e quell'orco è stato condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione in primo grado.

L'inizio dell'incubo di Marta

Marta e la mamma hanno vissuto sul litorale da tempo. A Fiumicino la donna ha conosciuto un uomo. Mamma e figlia si trasferiscono da lui. Marta aveva tra i nove e i dieci anni. È all'epoca che iniziano le violenze. Marta le ripercorre tutte nella sua denuncia fiume. Mentre la madre andava al lavoro e lei restava sola con quell'uomo, spesso le metteva la mano all'interno delle cosce, arrivando a toccare le parti intime, sia la vagina che il sedere.

Le violenze ripetute

Ma non solo. Le violenze, sempre di più ("all'incirca una decina", dirà), aumentavano anche di intensità. Qualche volta quell'uomo passava la lingua sulla vagina di Marta. Altre volte prendeva la mano della bambina facendosi masturbare. Marta di quell'incubo ricorda tutto anche la camera da letto dove avvenivano gli abusi, dove c'erano le pareti arancioni e il letto era incastrato tra gli armadi. Si sentiva obbligata a farlo, ha raccontato, perché era piccola e voleva proteggere la mamma che vedeva felice con lui.

La denuncia

Marta quel segreto se lo tiene per anni. La storia tra la mamma e quell'uomo finisce. La donna ne inizia un'altra, poi anche questa interrotta quando la piccola bambina di 10 anni era ormai diventata una adolescente. Anche quell'uomo prova un approccio con lei Su WhatsApp le chiede foto e video intimi, prova a manipolarla. Lei non ci sta. Quel tentativo fa scattare qualcosa. Si confida con gli amici, con l'insegnante di danza e soprattutto con la mamma, alla quale racconta, per la prima volta, le violenza subite quando aveva 10 anni.

Le indagini e il processo

A quel punto quelle confessioni si trasformano in una denuncia ufficiale in polizia, facendo così scattare l'indagine. Marta e la mamma si affidano all'avvocato Gianfranco Carluccio. La pm Katia Marino coordina le indagini e il tribunale di Civitavecchia, lo scorso 10 giugno, emette la sentenza. L'orco viene condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e da ogni incarico pubblico che possa determinare un contatto con ragazze minorenni.

"L'attività istruttoria e dibattimentale poggiava, non soltanto sulle risultanze dell'incidente probatorio su cui era stata veniva sottoposta la bambina nel 2018 (quando Marta aveva 16 anni), ma anche sui riscontri di conferma e sulle risultanze emergenti dell'esame di una serie di testimoni e dell'imputato", ha spiegato l'avvocato Carluccio.