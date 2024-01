Violenta la compagna, poi le incendia casa per gelosia

Violentata, picchiata e minacciata di morte dal compagno. Un uomo geloso arrivato a incendiare l'appartamento della donna. Succede a Valle Fiorita, zona Due Leoni, nel quadrante est della Capitale. In manette è finito un 42enne somalo, noto nel quartiere per i suoi diversi precedenti. Dovrà rispondere dei reati di incendio, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna, 39enne romana. Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.

Rintracciato vicino casa

Sono stati gli stessi militari della caserma di via Parasacchi a intervenire nella notte nel quartiere del VI municipio delle Torri, per un incendio sviluppatosi nell’abitazione della 39enne romana, al momento non presente in casa. Diversi testimoni hanno indicato quale autore dell’incendio il compagno della donna. Già sottoposto all'obbligo di firma in caserma per spaccio di droga, il sospettato è stato rintracciato e fermato a 400 metri dall'appartamento.

Continue minacce da parte del compagno

La vittima ha denunciato numerosi episodi di violenza, mai raccontati prima: continue minacce di morte, di incendiarle casa, di danneggiamenti all’abitazione, e percosse, come documentato con un referto medico datato 20 gennaio 2024 riportante una prognosi di 30 giorni per un trauma cranico e ustione alla mano destra. Anche in quella occasione, l’uomo sarebbe entrato in casa della donna e, dopo averla picchiata, avrebbe tentato di appiccare un incendio con un accendino, dando fuoco al divano e al materasso della camera da letto. L'incendio non si è sviluppato per l’intervento della donna, riuscita a spegnere le fiamme, anche con le mani: da qui l’ustione riportata.

Picchiata e violentata

La vittima ha inoltre denunciato che l’uomo era solito picchiarla quotidianamente per questioni di gelosia e, negli ultimi quattro giorni, sarebbe entrato, più volte, furtivamente nella sua abitazione, abusando di lei sessualmente. I testimoni hanno confermato agli inquirenti di aver riconosciuto l’autore del reato uscire dall’abitazione che subito dopo è andato in fiamme, per fortuna senza causare feriti.

Incendiato il divano di casa

Dal sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco è emerso che l’incendio sarebbe stato appiccato proprio al divano del salone e al materasso in spugna in camera da letto, come, secondo la denuncia della donna, avrebbe tentato di fare la settimana prima. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro penale l’immobile e hanno portato l’arrestato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione della magistratura.