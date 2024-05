Vinicio Sbordoni scomparso da casa: ricerche in tutta l'area dei Castelli Romani

Uscito da casa dopo pranzo, è sparito nel nulla. Sono ore di ansia e preoccupazione per i familiari di Vinicio Sbordoni, scomparso da Ariccia dallo scorso 30 aprile. La moglie ha sporto regolare denuncia ai carabinieri che hanno attivato le ricerche del 74enne. Poi l'appello tramite il comitato scientifico ricerca scomparsi OdV.

Residente nel centro del comune dei Castelli Romani come si legge sull'appello dell'Associazione nazionale di volontariato di professionisti in diverse discipline, che si dedicano agli scomparsi: "Il signor Sbordoni è scomparso dal centro di Ariccia, vestito interamente di blu, riconoscibile dai suoi baffi e dal naso un po' pronunciato. Chiamate direttamente le forze dell'ordine al 112 se lo vedete o il nostro numero. In questo momento sono state attivate le ricerche con squadre operative. Il signor Vinicio deve prendere una terapia farmacologica importante, c'è bisogno di ritrovarlo il prima possibile. Chiediamo agli abitanti di Ariccia e dintorni se lo hanno visto di segnalare immediatamente".

Chiunque avesse informazioni può contattare il numero unico per le emergenze 112 o il comitato scientifico ricerca scomparsi OdV al numero: 388.1894493.