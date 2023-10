'Naruto' Vallante, il violento boss delle Palme di Tor Bella Monaca: spari ai "marocchini" e pestaggi ai "dipendenti" svogliati

L'operazione del 10 ottobre, con 27 arresti, ha sgominato la piazza di Vincenzo Vallante nel fortino delle Palme, tra i civici 38 e 40 di via dell'Archelogia, un posto strategico per lo spaccio: è la prima piazza tra le tante presenti in quella via