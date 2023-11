Operaio morto schiacciato da una trivella, si indaga sulla manutenzione stradale

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Sulla morte di Vincenzo Torella, operaio di 60 anni, sposato e con due figlie, però nulla sarà lasciato al caso. Secondo quanto appreso, infatti, le indagini non si concentreranno solamente su eventuali responsabilità nel cantiere edile, ma anche sulle condizioni e sulla manutenzione del manto stradale e del marciapiede interessato dal cedimento.

Già perché stando ai primi rilievi dei carabinieri, giunti sul posto poco dopo la tragedia, a causare la caduta della trivella che ha schiacciato e ucciso Torella in via Cadore, sarebbe stato un cedimento del marciapiede che avrebbe fatto smuovere uno degli appoggi di sicurezza del camion, rendendo così instabile il mezzo pesante sul quale era caricato il macchinario agganciato a una gru. Una tragico effetto domino.

Sposato con due figlie

Una questione di pochi istanti e la trivella non ha lasciato scampo a Vincenzo Torella, schiacciato contro un muro esterno del palazzo. Vincenzo Torella aveva compiuto 60anni a giugno. Lascia la moglie e due figlie. Una di loro insegna in una scuola che si trova proprio a poche centinaia di metri dal luogo dove ha perso la vita il padre. Sgomento nella cittadina del Frusinate. Il sindaco di Villa Santo Stefano, Giovanni Iorio, si è detto "attonito".

Vertice con il prefetto

E la sessantanovesima morte sul lavoro da inizio anno nel Lazio, ha innescato reazioni nel mondo politico e sindacale. L'assessora capitolina Claudia Pratelli ha parlato di "una perdita insopportabile".

Per la Filca-Cisl Roma "la scia di sangue nei cantieri è lunga e inaccettabile, va fermata con ogni mezzo". "Dall'inizio dell'anno si tratta della quarta vittima in edilizia a Roma e provincia, un dato davvero impressionante" ha commentato il segretario Nicola Capobianco. E ha annunciato che nel vertice con il prefetto, già programmato per mercoledì 29 novembre, si tornerà a chiedere "interventi drastici per garantire la sicurezza nei cantieri e la qualità del lavoro".

Sulla stessa scia il leader della Fillea Cgil di Roma e Lazio Benedetto Truppa: "Una strage che non si ferma nonostante gli avanzamenti normativi e i protocolli perché a mancare sono gli investimenti per garantire la salute e la sicurezza". "È la sessantanovesima vittima nel Lazio da gennaio - ha sottolineato - Servono risorse per potenziare le attività ispettive, preventive e la formazione".