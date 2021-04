Coronavirus, morto Vincenzo Raco: addio al commesso Carrefour e sindacalista

Vincenzo Raco, commesso del supermercato Carrefour di piazzale degli Eroi, è morto a causa delle complicazioni derivanti dalla covid-19. A darne notizie, il sindacato di cui faceva parte, la Filcams Cgil: "Tutta la Filcams Cgil Roma Lazio si stringe ai familiari, amici e colleghi per la perdita di Vincenzo, nostro delegato e Rls Carrefour. Da sempre ha difeso e lottato per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresentando con orgoglio la Filcams e i suoi valori. Ciao Compagno".

A esprimere cordoglio per il decesso del 56enne, anche Francesco Iacovone, del Cobas nazionale: "Un'altra notizia devastante, un altro commesso che ci lascia per colpa di questo maledetto Covid. Vincenzo Raco lavorava alla Carrefour di Roma piazzale degli Eroi ed era un delegato sindacale della Filcams. Non c'è conflitto sindacale che ci possa dividere davanti a queste tragedie. Le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi compagni di lotta. Basta contare i morti, ci vogliono vaccini e tutele per tutti. Che la terra ti sia lieve".

Vincenzo Raco aveva la passione della bicicletta, come raccontano le tante foto postate su Facebook. In poco tempo la malattia si era aggravata a causa della positiva al Coronavirus, si era reso necessario il ricovero in ospedale, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

A fine marzo altri due dipendenti dei supermercati di Roma erano morti dopo aver contratto il Covid. La notizia del decesso di Raco, arriva pochi giorni dopo i controlli dei Nas nei supermercati di Roma e delle altre città del Lazio che hanno riscontrato tracce di Rna Sars-CoV-2 trovate tra le maniglie dei frigoriferi che contengono i surgelati e sui carrelli della spesa.