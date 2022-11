Incidente sulla Prenestina: scooter contro palo della luce, morto 42enne

Ha perso il controllo dello scooter che stava guidando finendo contro un palo della luce. Un impatto fatale per un 42enne, deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. L'incidente stradale mortale è avvenuto sulla via Prenestina la sera dello scorso martedì 8 novembre. A perdere la vita Vincenzo Andrea Cerè.

Secondo i primi accertamenti svolti dagli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale l'uomo si trovava in sella ad uno scooter Kymco che procedeva in direzione Roma Centro. All'altezza del civico 1380 della via Prenestina, in zona Colle Monfortanti, fra Torre Angela e Ponte di Nona, nella periferia est della Capitale, il 42enne avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote per poi impattare violentemente contro un lampione a bordo strada.

Trovato in strada privo di sensi sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118. In condizioni critiche Vincenzo Andrea Cerè - residente a Castelverde - è però deceduto durante il trasporto in ospedale, arrivando al policlinico Tor Vergata già privo di vita. Un incidente autonomo, secondo i primi rilievi scientifici dei 'caschi bianchi' del comando di viale Duilio Cambellotti, che stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro con esito mortale.

Padre di due figli, la salma di Vincenzo Andrea Cerè è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'autopsia. Un incidente in relazione al quale è stato lanciato un appello per la ricerca testimoni da parte di un'amica del 42enne. "Stiamo cercando purtroppo testimoni di un incidente avvenuto nella serata tarda dell'8 novembre 2022 in cui è deceduto un ragazzo di 42 anni. S dice che ha preso un palo. Lascia dietro 2 bimbe distrutte. Chiediamo il vostro aiuto. Altezza via Prenestina 1310, fra Colle Prenestino e Colle Monfortani, proprio nella curva priva di luce. Grazie di cuore a chiunque aiuterà".