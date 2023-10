Senza acqua e luce, sommersi dai rifiuti: liberate due villette occupate

Senza acqua. Senza luce e sommersi dai rifiuti. Due palazzine occupate - villette in costruzione - dove nel corso del tempo potrebbero aver trovato rifugio anche delle persone in fuga. Siamo a Ciampino, dove la polizia locale ha effettuato una attività di controllo straordinaria. Al centro dell'attenzione dei caschi bianchi le zone di Valle Copella, Colle Oliva e Selve.

L’azione straordinaria di controllo, coordinata sul posto dal Comandante Roberto Antonelli e dagli ufficiali dell’unità operativa comando, ha visto il dispiego di un’importante dispositivo di sicurezza caratterizzato da numerose attività di polizia.

Palazzine occupate a Ciampino

Nell’ambito dei controlli sono stati sgomberati due immobili abusivamente occupati oggetto di denuncia da parte dei proprietari. Gli occupanti abusivi vivevano tra l’altro in pessime condizioni igieniche senza acqua ed energia elettrica. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte della sezione di polizia ambientale per i numerosi rifiuti presenti sull’area.

Sommersi dai rifiuti

Le medesime villette in costruzione erano state già oggetto di precedenti interventi dello stesso genere. A questo proposito, d’accordo con la proprietà si è proceduto ad una chiusura definita degli accessi al fine di impedire successive occupazioni. Come rilevato, infatti, non solo si tratta di ricoveri particolarmente “pericolosi” ma anche di un vero e proprio “deposito” di ferraglia costituita da decine di telai di biciclette completamente vandalizzate, elettrodomestici ridotti ai minimi termini con dispersione nell’ambiente circostante di qualsiasi tipo di rifiuto.

Bonifica dell'area

A breve, tra l’altro, spetterà proprio alla proprietà provvedere alla completa bonifica dell’intero sito che non si esclude possa essere stato abitato, sulla base delle tracce repertate dai poliziotti municipali, anche da persone che volevano rifugiarsi per qualche giorno senza volere essere rintracciati.

Il fiuto del cane antidroga

L’impiego di Maia, labrador retriever antidroga del comando, ha permesso di rinvenire sostanze, presumibilmente stupefacenti, sulle quali sono in corso le attività del reparto di polizia scientifica. La particolare attenzione, in questo caso, è stata riservata a una confezione di talco e altri utensili particolari che non possono certo fare escludere il consumo di sostanze stupefacenti da parte dei possessori.

L'utilizzo del drone

Ancora una volta l’intera attività è stata scrupolosamente controllata dall’alto dai droni del comando che, tra l’altro, da pochissimo tempo sono stati equiparati agli aeromobili di Stato a norma di specifico decreto del ministero dei Trasporti. Particolarmente complessa l’attività di pilotaggio con il pilota che è riuscito a controllare costantemente le attività dall’alto nonostante raffiche di vento superiori a 50 Km/h.

Quattro persone denunciate

Al termine di tutte le attività sono state denunciate a piede libero quattro persone e sequestrati una decina di strumenti atti allo scasso e atti a offendere, tra i quali anche una mazza chiodata. In corso di accertamento, inoltre, diverse posizioni accertate sull’intero quadrante di riferimento, relativamente alla normativa sull’ambiente che, come sempre, riveste obiettivo prioritario per il comando.