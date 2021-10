Casamonica, colpo al tesoro del clan: confiscate tre villette. Andranno ai carabinieri

Nuovo colpo al clan Casamonica. Nella mattinata di oggi i carabinieri del Gruppo di Frascati sono intervenuti nel fortino di via Caldopiano, nella zona della borgata Centroni a due passi da Morena, per sgomberare un complesso residenziale di circa 3.000 metri quadrati, comprendente 2 villette unifamiliari e una villetta bifamiliare, riconducibile al clan.

Sul posto il personale dell' "agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" e dell'agenzia del Demanio che, una volta entrata in possesso dei beni immobili, li darà all'Arma.

Dopo le opportune riunioni presso la Prefettura di Roma coordinate da Matteo Piantedosi, per le operazioni di sgombero sono serviti circa 50 carabinieri e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno anche attivato i servizi sociali per alcuni degli occupanti senza titolo. In una delle villette, di proprietà di Gelsomina Di Silvio, c'era la figlia. Altre, invece, venivano affittate ad altre persone.

La figura di Gelsomina Di Silvio era emersa nell'operazione 'Noi proteggiamo Roma'. La donna, detta Silvana da chi la conosce, che secondo gli inquirenti che avevano organizzato quel blitz nel giugno del 2020 ha "un ruolo talmente rilevante da essere paritetico a quello del marito". Gelsomina Di Silvio, 66 anni moglie sposata con rito rom con Ferruccio Casamonica, capo del suo ceppo familiare, "è terribile, una delle più temute, isterica e imprevedibile. Mena come un maschio": così veniva descritta nell'ordinanza.

Quello di Gelsomina Di Silvio è "un costante contributo all'operatività dell'associazione, curando insieme alla figlia Sonia (moglie di Guerrino Casamonica) i rapporti con il gruppo familiare riconducibile a Giuseppe Casamonica", scrive il gip Mendola sulle carte di 'Noi proteggiamo Roma'.