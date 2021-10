Casamonica, le villette confiscate da 4 milioni di euro diventeranno alloggi per carabinieri

Diventeranno alloggi di servizio per carabinieri le tre villette dei Casamonica sgomberate in via Caldopiano 80, alla periferia di Roma. All'arrivo dei carabinieri del Gruppo di Frascati sono stati trovati all'interno degli immobili due nuclei familiari e sono in corso verifiche per chiarire a che titolo fossero lì. I terreni e villette erano riconducibili a Gelsomina Di Silvio, ex moglie di Ferruccio Casamonica.



La confisca è diventata definitiva con la pronuncia della Corte di Cassazione del 16 dicembre 2015. Gli immobili saranno adibiti ad alloggi di servizio per i Reparti dipendenti del comando provinciale Carabinieri di Roma che prenderanno subito possesso dell'immobile per evitare il pericolo di una nuova occupazione dei locali da parte degli stessi soggetti ed anche per evitare episodi di vandalizzazione, cosa questa che si verifica di frequente.



A raccontare nel dettaglio l'operazione fatta ieri, il comandante del Gruppo di Frascati, Alberto Raucci: "Per quanto riguarda il valore della confisca è importante distinguere due aspetti, il valore economico, certamente importante perché parliamo di quattro unità immobiliari, due ville unifamiliari, una bifamiliare, il cui valore si aggira all'incirca su quattro milioni di euro. L'aspetto più importante è un altro, è il valore che hanno questo tipo di attività: il fatto che lo Stato riesca prima a colpire con misure cautelari personali e con provvedimenti, anche con sentenze, determinati soggetti e poi riesca anche a impossessarsi dei loro beni e destinarli all'interesse della collettività. Al momento è stata già definita la destinazione di queste villette ad alloggi di servizio per l'Arma dei carabinieri".



"Questa casa era di proprietà di Gelsomina Di Silvio, attualmente detenuta e già destinataria di un provvedimento di custodia cautelare in carcere nell'ultima operazione dei carabinieri del Nucleo carabinieri di Frascati, per la quale è stata condannata in primo grado per estorsione aggravata", aggiunge. Gelsomina Di Silvio, detta Silvana, è l'ex convivente di Ferruccio Casamonica. Di lei se ne sono lette le gesta sia nelle carte dell'operazione 'Gramigna' che in quella 'Noi Proteggiamo Roma'.



Le villette sono state in alcuni casi vandalizzate. "Può capitare che soggetti a cui vengono sequestrati beni prima che vengano confiscati compiano azioni simili - conclude - E' come a voler lanciare un segnale a chi prenderà possesso del bene", spiega Raucci che aggiunge: "In una villa sono stati trovati marito e moglie mentre, in un'altra abitavano una coppia con due figli. Stiamo sentendo le persone che erano all'interno delle abitazioni per poter poi svolgere ulteriori attività". Quanto ai Casamonica, Raucci aggiunge: "A me risulta che una delle figlie di Casamonica fosse qui fino a qualche mese fa".



"L'assegnazione all'Arma dei Carabinieri - spiega la Prefettura che ha coordinato l'operazione - ha un valore altamente simbolico per riaffermare la presenza dello Stato nei luoghi precedentemente occupati dalla criminalità organizzata. Il riutilizzo del bene confiscato per finalità sociali o istituzionali, infatti, non solo rappresenta la restituzione alla comunità del maltolto, ma eleva il bene stesso a presidio di legalità".



Grande soddisfazione, l'ha espressa anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: "La liberazione di questi immobili riafferma la presenza dello Stato in luoghi con una forte influenza criminale ed è particolarmente significativo che gli stessi siano contestualmente assegnati all'Arma dei Carabinieri, consentendo così di rafforzare i presidi di legalità sul territorio".