Voragine nel cortile di un palazzo: tutte le famiglie evacuate

Nella mattinata di martedì 28 dicembre una voragine si è aperta nel cortile condominiale di una palazzina di via Annibale Maria di Francia 42 a Villa Spada, Municipio III. Vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e protezione civile sono intervenuti a stretto giro e hanno immediatamente disposto l'evacuazione dei nuclei familiari presenti all'interno dello stabile.

Gli inquilini, tutti in affitto, sono stati prima ospitati da amici e parenti, dopodiché il Municipio ha proposto una soluzione temporanea in un albergo di Castel Giubileo, poco distante: "Per 30 giorni le famiglie evacuate potranno stare lì - spiega a Roma Today l'assessora alle Politiche Sociali, Maria Concetta Romano che si era recata ieri sul posto insieme all'assessore all'Ambiente Matteo Zocchi - dopodiché la convenzione finirà, quindi ci siamo accertati che tutti possano eventualmente trovare una sistemazione differente. In tal caso come Municipio abbiamo dato disponibilità ad attivare il sostegno economico per un altro affitto".

La speranza è che i lavori che saranno necessari per capire le origini della voragine e per ripristinare la stabilità dell'edificio vengano ultimati in massimo due mesi "ma potrebbe anche volerci più tempo, quindi le famiglie dovranno essere aiutate per trovare una nuova sistemazione privatamente".