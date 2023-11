La villa "verde" con 450 piante di marijuana

450 piante di marijuana in fiore e 250 bulbi pronti per la messa in vaso. Una piantagione di marijuana è stata scoperta a nord di Roma dai finanzieri del comando provinciale che hanno arrestato due persone, entrambe di nazionalità albanese.

Le indagini sono scattate quando le fiamme gialle del 3° nucleo metropolitano di Roma hanno fermato per un controllo una vettura con due persone a bordo. I due, che nascondevano cannabis, sono stati perquisiti.

In una villa situata a Sacrofano avevano allestito un laboratorio per la coltivazione della cannabis, attrezzato con sofisticati impianti di areazione, irrigazione e illuminazione, strumentazione varia utile a riprodurre artificialmente le condizioni ambientali ideali per la crescita delle piante, oltre a fertilizzanti e prodotti chimici. La procura di Tivoli ha chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per i due.