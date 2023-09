Studente 16enne accerchiato e rapinato dal branco

Stava tornando a casa quando è stato accerchiato, aggredito e rapinato da un branco di giovanissimi. È successo nella serata di mercoledì 27 settembre, intorno alle 19:30 in via Sabaudia, in zona Villa Gordiani.

La vittima, uno studente di 16 anni, era in compagnia di un amico quando la comitiva di malviventi si è avvicinata. Qualcuno del gruppo ha aggredito il minorenne per poi strappargli la catenina d'oro, rapinandola. Quindi la fuga. Sul posto le volanti e gli agenti del commissariato Torpignattara che ora indagano.