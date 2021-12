Villa Gordiani, scoperto un dormitorio abusivo a 200 euro al mese

Avevano di fatto trasformato l'associazione culturale che gestivano a Villa Gordiani, in un dormitorio dove ospitavano 22 persone in 900 metri quadri interrati, senza finestre, con bagni di fortuna e brandine come letti.

Chi viveva lì, dormiva in locali che non rispettavano nessuna norma a livello di sicurezza e in materia igienico-sanitaria, come la mancanza di uscite di sicurezza e diversi fili elettrici scoperti, spesso a ridosso di oggetti altamente infiammabili, con i possibili rischi di incendio. Il prezzo per usufruire di quel servizio era variabile tra i 50 e i 200 euro.

A scoprire quanto avveniva lì, gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale che, al termine dell'indagine, hanno denunciato due persone, un uomo e una donna di 66 anni, responsabili dell'associazione culturale. Dopo i sopralluoghi e le investigazioni, portati avanti con la collaborazione del V Municipio e del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, gli agenti hanno eseguito il sequestro dei locali.

Nel dormitorio abusivo sono state trovate 22 persone di varie nazionalità, di cui 5 sprovviste di regolare documento e permesso di soggiorno: per questo motivo la coppia di 66 anni è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, oltre che per la mancata osservanza delle misure in materia di sicurezza e le condizioni igienico sanitarie.