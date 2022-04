Crolla un albero a Villa Borghese, ferite due persone: grave una donna

Due donne sono rimaste ferite sabato pomeriggio a causa del crollo di un albero a Villa Borghese. È successo intorno alle 16, quando sulla città si è abbattuta una forte grandinata accompagnata da intense raffiche di vento che hanno provocato danni in diverse zone della città.

L’albero è crollato in viale Fiorello La Guardia, nei pressi della fermata del bus dove in quel momento erano presenti una 47enne di nazionalità croata, portata in codice rosso al Policlinico Umberto I, e un’altra donna ferita di striscio e medicata sul posto. Presenti le pattuglie del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, che hanno messo in sicurezza l’area insieme con i vigili del fuoco.

Neve sulle alture, groupel in città e litorale bersagliato dalla mareggiata

Le previsioni meteo per il fine settimana avevano d’altronde promesso un colpo di coda dell’inverno, e già dalle prime ore della mattinata in diverse zone della città, principalmente nel quadrante sud, i residenti hanno fatto i conti con il graupel, la cosiddetta "neve tonda" costituita da palline di ghiaccio bianche e opache.

Un fenomeno che oltre a rendere pericolose le strade causa anche parecchi danni in particolare alle coltivazioni, mettendo gli agricoltori, già in una difficile situazione, ancora più in difficoltà. Nel primo pomeriggio di sabato grandine e groupel hanno imbiancato numerosi quartieri e anche parte del Gra, mentre vento e pioggia, accompagnata da tuoni e fulmini, hanno provocato principalmente danni ad alberi, cartelloni e impalcature. Sui monti, invece, a imbiancare è stata la neve vera e propria.

Groupel a Monteverde

Sul litorale si fanno invece i conti con le fortissime raffiche e una mareggiata che sferza la costa, mettendo a dura prova gli stabilimenti balneari. A Fregene le onde hanno divelto alcune cabine trascinando detriti in mare, a Ostia e Fiumicino i gestori degli stabilimenti, già messi a dura prova dalla continua erosione, si sono concentrati sul mettere in sicurezza le strutture, ma la forza del mare ha già abbattuto diverse barriere di sabbia erette proprio a protezione.